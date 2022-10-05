اعتقلت طالبان الأفغانية مسؤول التجنيد والتمويل في نتظيم «داعش ولاية خراسان» الإرهابي في المنطقة الحدودية مع باكستان.

وأفاد جهاز الاستخبارات في حكومة الحركة، في بيان اليوم (الأربعاء)، بأنه تم إلقاء القبض على عبد الملك محيي الدين مسؤول العلاقات الخارجية، وأحد كبار مقدمي الخدمات المالية والتجنيد في تنظيم «داعش ولاية خراسان» في محافظة كونار الأفغانية.

ونشرت وسائل إعلام أفغانية مقربة من طالبان مقطع فيديو يظهر الإرهابي المعتقل وهو يعترف في التحقيقات أنه جمع أموالاً للتنظيم من أوكرانيا وألمانيا وإسبانيا.

وقال القيادي الداعشي: «إنه جمع أموالاً من أوكرانيا وألمانيا وإسبانيا ونقلها إلى أفغانستان، ودعا سكان هذه الدول للانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي».

وتحدثت مديرية المخابرات عن مقتل شخص يدعى معاوية، وهو أحد العناصر المهمة في تنظيم داعش واثنين من رفاقه في عمليات خاصة لقوات المخابرات في منطقة شيغال بمحافظة كونار. وذكرت أن الإرهابي القتيل متورط في عدة حوادث وقتل مدنيين.

وكشف مسؤولون في طالبان أن 59 عنصراً من تنظيم داعش استسلموا لحكومة طالبان في ننجرهار. ونقلت الوكالة الأفغانية التي تديرها الحركة عن المسؤولين قولهم: «إن 59 عنصرا من داعش في ننجرهار كانوا ينفذون أنشطة مسلحة في مناطق متفرقة من المحافظة، تم تسليمهم لدائرة المخابرات عبر وساطة علماء الدين وزعماء القبائل».

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نسختها باللغة الفارسية عن مسؤول في طالبان قوله: «إنه حتى الآن جرى توقيف 650 من أعضاء فرع خراسان التابع لداعش عن القتال، واستسلموا».