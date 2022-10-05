أعلنت الكويت، اليوم (الأربعاء)، تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء. وكلف المرسوم الأميري الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم بتعيينهم.وكان الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، قدم استقالته في وقت سابق فور إعلان النتائج النهائية لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان).وتنص المادة 57 من الدستور الكويتي على إعادة تشكيل الوزارة مع بداية كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.وقضى أمر أميري، (الأحد) الماضي، بقبول استقالة رئيس الحكومة والوزراء، ونص على أن يستمر كل وزير في الحكومة بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.