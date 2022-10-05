أعلنت فرنسا أنها تعمل داخل الاتحاد الأوروبي لتبني عقوبات تنص على تجميد أصول وحظر سفر ضد المسؤولين عن أعمال القمع في إيران.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمام النواب إن «تلك الإجراءات تهدف إلى الرد على القمع من خلال استهداف المسؤولين عنه، ويمكن أن يكون لها تأثير على صانعي القرار في النظام الإيراني».

وكانت ألمانيا قد طالبت الأسبوع الماضي بفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على إيران، بسبب اتهامات بأن سلطات إيران تمارس «شكلا عنيفا» من قمع مظاهرات أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها «شرطة الأخلاق» لعدم ارتدائها الحجاب.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة إجراءات جديدة ضد إيران، بعد مقتل 92 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات.