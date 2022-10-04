وصف مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز انتشار الاحتجاجات ضد النظام الإيراني بـ«الصاعق»، بعد أن طالت عشرات المدن والمحافظات ومختلف الطبقات.واعتبر بيرنز في مقابلة مع شبكة «سي بي أس» الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، أن الشباب الإيراني اكتفى من القمع السياسي للسلطات الإيرانية.وأكد أن الإيرانيين خصوصاً النساء والشباب فاض بهم الكيل سواء من الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة أو الفساد والقيود الاجتماعية والقمع السياسي في البلاد، ما جعلهم مستعدين للمخاطرة بكل شجاعة.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، أمس (الإثنين)، أن بلاده «ستفرض هذا الأسبوع أكلافاً إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين في إيران»، معرباً عن قلقه الشديد إزاء التقارير الواردة عن استمرار العنف المتزايد ضد المحتجين في إيران، بما في ذلك ضد الطلاب والنساء.