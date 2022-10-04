أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، في الساعات الأولى من يوم (الثلاثاء)، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً تجاه بحر اليابان.

وبحسب هيئة الأركان الكورية الجنوبية؛ تقوم السلطات العسكرية بتحليل المواصفات مثل المدى والارتفاع والسرعة.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إطلاق صاروخ باليستي خلال الأيام الـ10 الماضية، أي أنه يُطلق صاروخ مرة كل يومين، وفقا لوكالة يونهاب.

على جانب آخر، قالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي حلق فوق أراضٍ يابانية.

وطالبت الحكومة اليابانية مواطنيها بالبقاء داخل المباني وإيجاد ملجأ، بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.