تسلمت لبنان مقترحاً أمريكياً لترسيم الحدود مع إسرائيل، ويتكون نص المقترح الأمريكي الذي حصلت عليه «عكاظ» من 10 صفحات ترتكز على 4 محاور رئيسية.ويشدد المحور الأول من النص على اعتراف إسرائيلي - أمريكي بأن حدود لبنان هي الخط 23 مع ترك حقل قانا في وضعية ملتبسة إزاء سيادته وحصر الحق اللبناني في مخزونه، مشدداً على اعتبار خط الطفافات منطلقاً لترسيم الخط الجديد، ما يعطي هذا الخط ترتيبات أمنية لمصلحة إسرائيل، لما يتجاوز 5 كيلو مترات من عمق المياه اللبنانية لغاية بلوغ البلوك رقم 10 اللبناني، ما يعني الحفاظ على خط العوامات الإسرائيلي كما هو، وإلغاء قدرة الإشراف على الساحل الإسرائيلي من جهة رويش هنكرا.وأكد المحور الثالث التزام شركة «توتال» الفرنسية بأعمال الاستكشاف والتنقيب في بلوك 9، في حين يحدد البند الرابع ضرورة فصل الترسيم البري عن الترسيم البحري، وعدم المساس بنقطة B1. 5- تحصل إسرائيل على تعويض عن محتويات الغاز في القسم الجنوبي من قانا في حال استكشاف وجود كميات اقتصادية فيه.