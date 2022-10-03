في أول ظهور له منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية، زعم المرشد الإيراني علي خامنئي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان خلف الاحتجاجات. وقال في تصريح على هامش حضوره مراسم تخرج طلاب الأكاديميات العسكرية في طهران اليوم (الإثنين): «أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهما».

وادعى أن هذه الاحتجاجات كانت مزمعة ولم ينظمها إيرانيون عاديون، في أول تعليق له على الاضطرابات التي تجتاح البلاد منذ 17 سبتمبر الماضي، معتبرا أن بعض الناس تسببوا في انعدام الأمن في الشوارع، وأن هناك أعمال شغب مخطط لها، بحسب زعمه.

وأعرب خامنئي عن دعمه القوي لقوات الأمن، قائلاً إنهم واجهوا إجحافاً خلال الاحتجاجات.

وتباكى خامنئي على مقتل الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، مدعيا «حطم قلبي بشدة»، واصفاً الأمر بأنه «حادثة مريرة».

وتأتي تصريحات خامنئي بعدما سقط عشرات القتلى والجرحى جراء الاحتجاجات التي تشهدها مناطق مختلفة في إيران منذ أكثر من أسبوعين عقب وفاة الشابة أميني خلال احتجازها، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بدعوى عدم التزامها بالحجاب الشرعي.