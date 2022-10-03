في عملية أمنية ناجحة تمكنت القوات الصومالية من اصطياد أحد رؤوس الإرهاب في حركة الشباب، معلنة عن مقتل القيادي البارز في التنظيم الإرهابي في عملية جنوبي البلاد. وأفادت وزارة الإعلام في بيان لها اليوم (الإثنين)، بأن قيادياً بارزاً في تنظيم حركة الشباب يدعى عبد الله نذير قتل في عملية أمنية نفذتها القوات الحكومية.ولفت إلى أن معلومات وفّرها جهاز الاستخبارات الصومالية أدت إلى مقتل القيادي نذير في بلدة حرمكا بإقليم جوبا الوسطى جنوبي البلاد. وأضاف أن القيادي القتيل يعمل مسؤولاً في قسم الدعوة بالحركة، وتولى مناصب عدة منها مسؤول قسم الشورى والمالية، مؤكداً أن القتيل من أخطر القيادات الإرهابية في التنظيم.يذكر أن نذير كان أحد المطلوبين أمنياً لدى الحكومة الصومالية ويعد من الشخصيات البارزة المرشحة لخلافة زعيم الحركة الحالي أحمد ديرية أبوعبيدة.من جهته، أكد وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور مقتل نذير. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عنه قوله: إن مقتل نذير الذي كان مسؤول القضايا سابقاً ومسؤول الجبهات ومنسق أنشطة المليشيات حالياً هو بداية الثأر لمن قتلوا في هجمات الحركة المسلحة. وذكرت الوكالة أن العملية نفذتها القوات الصومالية بالتعاون مع القوات الصديقة.ويجيء مقتل نذير في وقت تشهد مناطق صومالية عمليات أمنية ضد مقاتلي حركة الشباب بهدف تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الأخيرة. وخلف الصراع بين حركة الشباب والحكومة المركزية آلاف القتلى منذ عام 2006.