ينتظر وكلاء إيران في العراق صفعة قوية خلال الأيام القادمة، بحسب ما كشفت لـ«عكاظ» مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري، الذي يتوقع أن يعلن عن عودته للحياة السياسية بعد أن دخلت العاصمة العراقية بغداد في فوضى سياسية واشتباكات ومواجهات.وقالت المصادر: إن القرار المرتقب للصدر سيعيد الأمور إلى نصابها، إذ ستشكل هذه العودة تحجيما للتيار السياسي الموالي لإيران، في إشارة إلى تحالف «الإطار التنسيقي». ولم تفصح المصادر عن موعد عودة الصدر للحياة السياسية لكنها ألمحت إلى أن الوقت بات قريبا جدا.