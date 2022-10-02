أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد) أن بلدة ليمان شرق أوكرانيا خالية تماماً من القوات الروسية، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو انسحاب قواتها من معقلهم الذي استمر لأشهر شمال دونيتسك، قائلاً: «ليمان باتت خالية من القوات الروسية بالكامل».

وذكر إعلاميون أن القوات الروسية انسحبت إلى لوغانسك، لكن المقاتلات الجوية الروسية تقصف مواقع للجيش الأوكراني في ليمان، موضحين أن روسيا تؤكد أن انسحابها من ليمان تكتيكي ويهدف لإعادة تمركز القوات، وسط أنباء عن تغييرات في القيادة العسكرية الروسية في الشرق الأوكراني.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير 12 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز اللواءين الآليين 92 و14 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركيف خلال اليوم الماضي، موضحة أن الطيران الحربي الروسي شن غارات على منطقة كراسنوليمانسكي بالقرب من دونيتسك وقتل 200 عسكري وأصاب 320 آخرين، إضافة إلى تدمير 10 دبابات و25 عربة قتال مشاة.

وذكرت الوزارة في إحاطتها اليومية أن قواتها أحبطت هجوما عنيفا للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون، وتمكنت من تدمير 31 دبابة و78 وحدة من المعدات الخاصة والقضاء على أكثر من 240 جنديا أوكرانيا.

ولفتت إلى أن القوات الروسية دمرت 43 دبابة أوكرانية و89 وحدة من المعدات العسكرية الأخرى وتمكنت من القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني في منطقة نيكولاييف-كريفوي روغ.

وكان بيان لوزارة الدفاع البريطانية أكد أن انسحاب القوات الروسية من ليمان بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا يمثل نكسة سياسية كبيرة، موضحة في تغريدات على تويتر أن منطقة ليمان مهمة لأنها تشرف على تقاطع طرق رئيسي فوق نهر سيفرسكي دونيتس، الذي تحاول روسيا تعزيز دفاعاتها وراءه.