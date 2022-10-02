طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم (الأحد) بمضاعفة الضغوط الدولية لدفع المليشيا الحوثية إلى التعاطي الجاد مع الجهود الأممية من جل إحلال السلام والاستقرار وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قادتها وداعميهم الإيرانيين.

وأكد العليمي خلال لقاء مع المبعوث الأممي هانس غرندوبرغ اليوم التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والمستدام على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليميا، ودوليا وخصوصا القرار 2216، متهماً المليشيا الحوثية بالعداء لجهود السلام.

وناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع المبعوث الأممي هانس غرندوبرغ فرص تمديد الهدنة مع استمرار تعنت المليشيا الحوثية والجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، مشيراً إلى دلالة موقف المليشيا الحوثية المعادي لجهود السلام والمساعي الحسنة لوقف نزيف الدم، مقابل المبادرات التي سهلت لها الحكومة الشرعية للتخفيف من المعاناة الإنسانية في كافة أنحاء البلاد بمن فيهم الواقعون تحت سيطرة المليشيا المدعومة من إيران.