أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم (الأحد) قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، غداة إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، إذ نص الأمر الأميري على أن يستمر كل وزير في الحكومة بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) بأن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح قدم استقالة الحكومة خلال لقائه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بقصر بيان.

وتشترط المادة السابعة والخمسون من الدستور الكويتي إعادة تشكيل الوزارة مع بداية كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.