قُتل 10 أشخاص بمحافظة إقليم غدو على يد عناصر إرهابية من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأفاد محافظ إقليم غدو أحمد بولي غراد -وفق وكالة الأنباء الصومالية- اليوم (السبت) أن العناصر الإرهابية شنوا هجوماً مسلحاً على الأشخاص عندما كانوا يعملون على حفر بئر لسقيا المنكوبين جراء موجة الجفاف التي ضربت عدة مناطق بجنوب ووسط البلاد، مشيراً إلى أن الإرهابيين قاموا بإحراق جثثهم ومعداتهم.

وأضاف أن الجيش الصومالي والانتفاضة الشعبية قاما بعدة ضربات لمليشيات الشباب الإرهابية، ما أدى إلى تطهير العديد من المناطق التي كانت بحوزتها في السنوات الماضية.