أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق سقوط قتلى وجرحى اليوم (السبت) إثر انهيار بناية سكنية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد. وقالت المديرية إن فرق الدفاع المدني أنقذت 13 شخصا وتواصل عملياتها للبحث عن محاصرين تحت الأنقاض. وأضافت أن قطع الطرق يعرقل وصول الفرق التخصصية لموقع البناية المنهارة.من جهته، أفاد مدير الدفاع كاظم بوهان بأن نحو 18 مدنيا كانوا داخل المبنى لحظة انهياره صباح اليوم، أُنقذ 13 منهم حتى الآن، ويتواصل البحث عن مزيد من الناجين. وأضاف أن المبنى كان من 4 طوابق، وقد انهار بالكامل.فيما لفت مدير إعلام الدفاع المدني العراقي جودت عبد الرحمن إلى أنه لا يوجد ضحايا حتى الآن، ولم تُحدّد ملابسات الحادثة بعد.