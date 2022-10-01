أصدرت محكمة باكستانية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان في إسلام أباد.

وحسب وسائل إعلام باكستانية فإن مذكرة الاعتقال التي صدرت بتاريخ 30 سبتمبر كانت بسبب تصريحات مثيرة للجدل ضد القاضية رنا مجاهد رحيم.

ويواجه رئيس الوزراء السابق تهم الازدراء بسبب تصريحاته المثيرة للجدل ضد القاضية خلال تجمع حاشد في إسلام أباد في 20 أغسطس.

وأصدرت شرطة إسلام أباد في وقت لاحق بيانا أوضحت فيه أسباب المذكرة التي قالت فيه إنها «عملية قانونية».

وقالت الشرطة إنه بعد أن أسقطت المحكمة العليا في إسلام أباد تهم الإرهاب من قضية مسجلة ضد عمران بسبب تصريحاته، تمت إحالة القضية إلى محكمة الجلسات ولم يحصل رئيس الوزراء السابق على كفالة من هناك، مشيرةً إلى أنه لم يحضر الجلسة الأخيرة للمحكمة بشأن هذه المسألة، وبالتالي صدرت مذكرة الاعتقال لضمان حضوره.