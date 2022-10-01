أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من عناصره في اشتباكات مع مسلحين بمحافظة سيستان وبلوشستان ذات الغالبية السنية.

وكشف بيان أصدرته، اليوم (السبت)، دائرة العلاقات العامة لفيلق القدس، أن العقيد حميد رضا هاشمي، محمد أمين أزشقر، ومحمد أمين عريفي، لقوا حتفهم خلال اشتباكات مع مسلحين معارضين ينتمون لجيش العدل البلوشي المعارض في مدينة زاهدان عاصمة المحافظة الواقعة جنوب شرقي البلاد.

فيما أفاد مصدر أمني مطلع لوكالة أنباء «فارس نيوز»، بأن عبدالمجيد ريغي وياسر شه بخش، العضوين في جماعة جيش العدل الانفصالية، قتلا خلال الحادثة.

وكان الحرس الثوري أعلن، أمس (الجمعة)، مقتل قائد استخباراته في محافظة سيستان وبلوشستان العقيد علي موسوي، خلال اشتباكات قوى الأمن مع مجموعة مسلحة في مدينة زاهدان.

من جهته، قال حاكم محافظ سيستان وبلوشستان حسين مدرس خياباني، إن الاشتباكات التي وقعت في زاهدان أسفرت عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 20 آخرين.

وذكرت وكالة أنباء «نسيم أون لاين» المقربة من جهاز الاستخبارات الإيراني، أن «جيش العدل» تبنى عبر قنوات تابعة له، مسؤولية الهجوم على المخفر رقم 16 لقوى الأمن الداخلي الإيراني في شارع رازي بمدينة زاهدان.