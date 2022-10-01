وافق البرلمان المصري اليوم (السبت) بأغلبية الأعضاء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ في بعض المناطق المحددة بمحافظة شمال سيناء لمدة 6 أشهر، تبدأ من بعد غد (الاثنين) لمواجهة العمليات الإرهابية، وفرض تدابير احترازية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، لحفظ الأمن وحماية المنشآت.

وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي: جميعنا يلمس الدور المحوري والحيوي لقواتنا المسلحة الباسلة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في ربوع مصر، وجميعنا يدرك أيضًا ما تواجهه قواتنا المسلحة في سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من دماء وتضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.وأضاف أن المجلس يؤكد دعمه الكامل لكل الخطوات الحثيثة التي تتبعها قواتنا المسلحة بقيادة قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤيد ما تنتهجه من تعاون وتدريب مشترك مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة بهدف رفع كفاءة وقدرات أبطال القوات المسلحة، وثقل خبراتهم ومهاراتهم القتالية لدفع أي اعتداء يمس تراب ومقدرات الوطن، ولدرء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.يذكر أن حالة الطوارئ في مصر تم فرضها عام 2017، إثر تفجيرين انتحاريين تبناهما تنظيم داعش الإرهابي، واستهدفا كنيستين بالإسكندرية وطنطا، وأسفرت الحادثة عن 45 قتيلا و125 جريحا، قبل أن يقوم الرئيس السيسي في 25 أكتوبر من عام 2021 بإلغاء حالة الطوارئ في عموم البلاد عدا سيناء.