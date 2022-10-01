فيما تؤكد التقارير الحقوقية ارتكاب مجندي الحوثي 161 جريمة بحق ذويهم، تزايدت جرائم المسلحين الحوثيين ضد أقربائهم وأبناء مناطقهم في عدد من المحافظات اليمنية بشكل لافت.

وأقدم مسلح حوثي على قتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة في محافظة ذمار، متأثراً بالأفكار الطائفية التي تقوم المليشيا بتعبئة عقول مجنديها بها.

ووفقاً لمصادر قبلية، فإن بين القتلى الزعيم القبلي مقبل ناصر الكثيري، ونجله ومدنيون، وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من اختطاف المليشيا عشرات المدنيين من أبناء المنطقة.

وفي محافظة المحويت، قتل مسلح حوثي 5 من أسرة واحدة بعد رفضهم التخلي عن أراضيهم لصالحه في قرية بني الحمادي بمديرية بني سعد، إذ إن المسلحين الحوثيين الذين ينفذون جرائم ضد أسرهم أو أبناء مناطقهم يحظون بحماية من قبل المليشيا التي تقوم بنقلهم إلى معسكراتها لإخفائهم بعيدا عن السلطة القضائية.