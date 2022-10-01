فيما رفعت الحكومة الكويتية، اليوم (السبت)، استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رفعت مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في 11 أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد الفارس، قوله: تم اعتماد يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري موعداً لانعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17.

وقرر مجلس الوزراء -قبل استقالته- رفع اعتماد مشروع انعقاد مجلس الأمة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وعقب رفع التقرير لأمير الكويت، قدم مجلس الوزراء برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالته بعد إعلان نتائج الانتخابات تنفيذاً لأحكام الدستور. وتشترط المادة السابعة والخمسون من الدستور الكويتي إعادة تشكيل الوزارة مع بداية كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.