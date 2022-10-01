تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون من السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، اليوم (السبت)، العرض الخطي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قالت الرئاسة اللبنانية: إن عون تسلم من سفيرة واشنطن رسالة خطية من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتيان حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وأفادت بأن عون تواصل مع رئيسي البرلمان والحكومة لمناقشة مقترحات الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود لإعطاء رد في أسرع وقت ممكن. وزارت شيا الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري وسلمتهما نسخة من العرض الامريكي.يذكر أن الرد اللبناني على مقترح الوسيط الأمريكي سيتم في أسرع وقت تمهيدًا للانتقال إلى الخطوة القادمة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام دولية نقلا عن بعبدا.ويجري الوسيط الأمريكي جولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى تسوية حول نزاعهما على منطقة بحرية يعتقد أنها تضم كميات من الغاز والنفط.وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن بلاده أحرزت تقدماً ملموساً بشأن مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.فيما لفت عون إلى أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل «باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق بيروت بالتنقيب عن الغاز والنفط».واعتبرت إسرائيل أن مفاوضات ترسيم الحدود المائية مع لبنان وصلت إلى مرحلة حاسمة.وكانت مصادر إسرائيلية مطلعة، أبلغت موقع (واللا) الإخباري، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا سيلتقي خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع هوكشتاين الذي يتوسط في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان على الحدود البحرية، لمناقشة مسودة الاتفاقية.