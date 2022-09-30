من المنتظر أن تشهد الكويت خلال مرحلة ما بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة عددا من الإجراءات أبرزها تقديم الحكومة استقالتها، وصدور مرسوم بدعوة البرلمان للانعقاد في غضون أسبوعين، على أن يعقب ذلك صدور مرسوم بتعيين رئيس وزراء إما بإعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة أو تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومته وعرضها على القيادة الكويتية التي تصدر مرسوماً بتشكيلها.ويشارك في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 النواب المنتخبون الـ50، وأعضاء الحكومة الجديدة باعتبارهم أعضاء غير منتخبين في مجلس الأمة على ألا يزيد عددهم على ثلث الأعضاء المنتخبين.ويتوقع إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح برئاسة الحكومة، نظرا إلى حسن أدائه خلال الفترة الماضية منذ تعيينه رئيسا للوزراء، ونجاح حكومته عن جدارة في الإشراف على إعداد وتنظيم الانتخابات البرلمانية، إذ يؤكد محللون أنه يمضي بخطوات ثابتة نحو تصحيح نهج عمل الإدارات الحكومية السابقة.يذكر أن الحكومة الجديدة ستكون هي الـ41 في تاريخ الكويت السياسي، والخامسة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر2020.وستكون الحكومة الثانية التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر إذا تمت إعادة تكليفه.ويعتبر البرلمان الجديد هو الثاني الذي يتم انتخابه في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.