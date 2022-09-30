أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية بحسب ما أعلن، اليوم (الجمعة)، عن تشكيلة مختلفة لمجلس الأمة (البرلمان)، أبرزها: دخول 13 نائباً لأول مرة لقبة الهيئة التشريعية بينهم امرأتان، فيما عاد 12 من النواب السابقين إلى المجلس.ومن بين النواب الجدد: سعود العصفور، هاني شمس، محمد المهان، عالية الخالد جنان رمضان، وقد عاد إلى مجلس الأمة بعد انقطاع: مرزوق الحبيني، ماجد المطيري، فيصل الكندري وغيرهم.وكان من اللافت الحضور الشبابي في تشكيلة المجلس الجديدة، بحضور طاغٍ لمن هم دون سنّ الأربعين.أما الأمر اللافت الآخر فهو عودة النساء للمجلس بعد غيابهنّ عن الدورة الماضية، ما اعتبر نصراً للمرأة، إذ ضم المجلس قبل الأخير امرأة واحدة، بينما زاد العدد لسيدتين، وكادت الثالثة تعبر بعدد كبير من الأصوات في إحدى الدوائر.ومن أبرز مشاهد المجلس الجديد غياب رئيسه مرزوق الغانم، الذي فضّل عدم الترشح في انتخابات 2022، فيما ترجح بورصة الترشح لخلافته في الدورة الحالية اسم أحمد سعدون، النائب المخضرم الذي جدد فيه الناخبون الثقة مرة أخرى.وفيما يلي أسماء الأعضاء الجدد، في مجلس الأمة، وعددهم 50 نائباً، حسب النتائج الرسمية والأولية، في الدوائر الخمس:تصدر الدائرة الأولى، عبدالله المضف، يليه حسن جوهر، أسامة الزيد، أحمد لاري، عيسى الكندري، عادل الدمخي، أسامة الشاهين، صالح عاشور، حمد المدلج، خالد العميرة.فيما تصدر الدائرة الثانية بدر الملا، وفي المركز الثاني محمد المطير، ثم شعيب شعبان، حامد البذالي، خليل الصالح، فلاح الهاجري عالية الخالد، حمد المطر، عبدالوهاب العيسى، عبدالله الأنبعي.أما الدائرة الثالثة فتصدرها أحمد السعدون، يليه مهلهل المضف، عبدالكريم الكندري، مهند الساير، عبدالعزيز الصقعبي، جنان رمضان، عمار العجمي، حمد العبيد، فارس العتيبي، خليل أبل.أما الدائرة الرابعة، فقد حل أولاً شعيب المويزري، تلاه مبارك الطشة، محمد هايف المطيري، مبارك الحجرف، ثامر الظفيري، سعد الرشيدي، مرزوق الخليفة، عبيد المطيري، عبدالله العنزي، يوسف البذالي.وتصدر الدائرة الخامسة، حمدان العازمي، يتبعه سعود العصفور، خالد العتيبي، الصيفي الصيفي، هاني شمس، محمد الدويلة، محمد المهان، ماجد المطيري، مرزوق الحبيني، فيصل الكندري.