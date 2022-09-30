يصادف اليوم (الجمعة) 30 سبتمبر ذكرى مرور 33 عاماً على توقيع ⁧‫اتفاق الطائف، وبهذه المناسبة استذكر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري هذا التاريخ فغرد على تويتر قائلاً: ‬⁩30 سبتمبر ذكرى مرور (33) عاماً على توقيع ⁧‫اتفاق الطائف، الاسم الذي تُعرف به «وثيقة الوفاق الوطني اللبناني» التي وضعت بين الأطراف المتنازعين في لبنان، في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف وأقرّ بتاريخ 22 أكتوبر 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على اندلاعها.وأرفق السفير بخاري التغريدة بصورة باللونين الأبيض والأسود يظهر فيها الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- مع كبار المسؤولين اللبنانيين.وقوبلت التغريدة بتفاعل من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن أملهم أن تكون هذه الذكرى مدخلاً للالتزام باتفاق الطائف‬⁩، مؤكدين أنه لا خلاص للبنان إلا بتطبيق الدستور.