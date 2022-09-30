قتل قائد شرطة مقديشو الجنرال فرحان محمود آدم الملقب فرحان قرولي، اليوم (الجمعة)، في تفجير إرهابي بمدينة بلعد 30 كم شمالي العاصمة مقديشو.وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الجنرال فرحان كان من بين قادة عسكريين وأمنيين يقودون عمليات عسكرية مستمرة في المنطقة، إذ تعرض موكب المسؤول الأمني لعبوة ناسفة زرعت على الطريق. وحرر الجيش، خلال العمليات، بلدة بصرة قبل اغتيال الجنرال فرحان.ولم تعلن بعد أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن كانت هناك معارك دائرة بين الجيش الصومالي ومسلحي حركة الشباب الإرهابية.يذكر أن الجنرال فرحان عين في أبريل 2021 قائداً لشرطة العاصمة الصومالية في أوج أزمة سياسية، وكان قيادياً بارزاً في الأجهزة الأمنية ومؤثراً، ومثيراً للجدل بين الأوساط السياسية في كثير من الأحيان.