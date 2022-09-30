أعلنت روسيا ضم منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا إلى حدودها، مؤكدة أنها «باتت مناطق ذات سيادة روسية». وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم (الجمعة): «إن روسيا ستضم بحكم القانون أجزاء من أوكرانيا لا تخضع لسيطرة القوات الروسية ضمن تحركاتها لضم أربع مناطق في أوكرانيا». وأضاف بيسكوف: «إن موسكو ستعتبر الهجمات ضد أي جزء من مناطق أوكرانية توشك روسيا على ضمها أعمالاً عدوانية ضد روسيا نفسها». ولفت إلى أن موسكو مازال عليها توضيح حدود منطقتين أوكرانيتين ستعلن ضمهما، في إشارة إلى خيرسون وزابوريجيا.

وتتجه روسيا لضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا بعد إجراء ما أسمته استفتاءات في المناطق المحتلة بأوكرانيا.

وأعلنت موسكو، أمس (الخميس)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع مذكرات رسمية، اليوم، بضم 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا جزئياً عقب استفتاءات نظمتها موسكو في تلك المناطق، وقالت عنها كييف إنها استفتاءات صورية نظمتها موسكو تحت تهديد السلاح.

وتواجه الخطوة الروسية بضم المناطق الأوكرانية رفضاً غربياً وأممياً متزايداً، وسط توقعات بفرض المزيد من العقوبات على موسكو جراء تلك الخطوة.