سقطت طائرة مسيرة إيرانية مفخخة في شمالي أربيل عاصمة أقليك كردستان العراق، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أفادت شبكة «روداوو» الإعلامية الكردية، مؤكدة انفجارها وتحطمها في قرية بقضاء جومان التابع لمحافظة أربيل.

وأفاد مدير ناحية قسري بقضاء جومان التابع لمحافظة أربيل شاخوان حسين، بأن مسيّرة يبدو أنها إيرانية سقطت صباح اليوم في قرية ميركة بمنطقة بالكايتي، لكن الحادث لم يتسبب إلا في حريق بسيط في محيط موقع الحادثة. ولفت إلى أن المسيرة المفخخة انفجرت مع ما تحمله من متفجرات، لكنها لم تخلف خسائر في الأرواح. وأكد أنه لا يوجد في الموقع أي مقر لقوات أحزاب كردية إيرانية، وأن الموقع غير مأهول بالسكان.

وكان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون العمليات عباس نيلفروشان، أعلن أمس (الإثنين)، أن طهران أبلغت سلطات إقليم كردستان العراق بأنها سترد على أي جهة تستهدف أمنها.

وشن الحرس الثوري الإيراني موجة ضربات بطائرات مسيرة وقصف مدفعي (الإثنين) استهدفت قواعد أكراد إيرانيين في شمالي العراق، بحسب وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية شبه رسمية.

ويعد هذا هو الهجوم الثاني من نوعه عبر الحدود منذ نهاية الأسبوع، فيما كان الحرس الثوري أعلن (السبت) الماضي أنه استهدف قواعد ومعسكرات تدريب تابعة لجماعات كردية في شمال العراق.