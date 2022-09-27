اقتحم عشرات المتطرفين الإسرائيليين المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، اليوم (الثلاثاء)، فيما يسود التوتر لليوم الثاني على التوالي باحات المسجد الأقصى والقدس الشرقية. ومنعت الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما من دخول المسجد منذ صلاة الفجر تحت مزاعم الاقتحامات.

وأفاد مسؤول فلسطيني أن شرطة الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من ساحات المسجد واعتدت بالضرب على آخرين.

وانتشرت منذ ساعات صباح اليوم قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد بداعي توفير الحماية للمقتحمين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شابتاي، اقتحم ساحات المسجد الأقصى برفقة عدد من الضباط الإسرائيليين لعدة دقائق. وتجول في منطقة باب العامود بالقدس الشرقية.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت في الأسابيع الأخيرة لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة بمناسبة رأس السنة العبرية التي تحتفل بها إسرائيل اليوم وأمس. وشهد المسجد الأقصى توترا مشابها ما استدعى صدور بيانات إدانة من فلسطين والأردن ومصر ودول عربية وإسلامية أخرى. وتمددت المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية مساء أمس لتشمل العديد من الأحياء في مدينة القدس الشرقية وخصوصا الطور وسلوان والعيساوية. ونشرت الشرطة الإسرائيلية الآلاف من عناصرها في مدينة القدس الشرقية بمناسبة الأعياد اليهودية التي تستمر حتى ما بعد منتصف الشهر القادم.