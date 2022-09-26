فضحت معارض يمنية في جنيف وأمستردام جرائم الحوثي ضد الشعب اليمني ، وذلك بالتزامن مع الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، وتناولت المعارض عدد الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بدعم إيراني مطلق.وعرض المركز الهولندي اليمني الشرق أوسطي للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع منظمة ميون لحقوق الإنسان في مدينة هارم الهولندية معرضا مصورا لضحايا تجنيد الأطفال في اليمن ويتكون من مجموعة من الصور التي وثقت ضحايا أطفال جندتهم مليشيا الحوثي في جبهات القتال.ودعا القائمون على تنظيم المعرض الناشطين وقادة الرأي والإعلاميين وممثلي المنظمات الحقوقية الغربية إلى حضور المعرض للاطلاع على حجم الضرر التي لحق بالأطفال اليمنيين وذلك لنقل صورة واضحة عن معاناتهم للمجتمع الدولي بغية تشكيل ضغط حقوقي فاعل لحماية الأطفال من الانتهاكات.فيما عرضت موسسة تمكين المرأة اليمنية بالتعاون مع الرابطة الإنسانية للحقوق معرضا مصورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف بعنوان «100 حكاية إنسانية من اليمن» وثقت خلالها جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن، يتناول المعرض صورا وأنفرجرافيك وفلاشات لجرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي في مختلف المحافظات اليمنية، ويُبرز عددا كبيرا من الضحايا نساءً وأطفالا بين قنص وقصف وألغام وتجنيد إجباري وإخفاء قسري.