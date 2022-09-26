فيما أكدت مصادر عراقية تقديم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم (الإثنين)، استقالته، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب موعد جلسة التصويت على الاستقالة.

وقالت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي: إن مجلس النواب سيعقد الأربعاء القادم جلسة في الساعة الواحدة ظهراً، ومن ضمن أعماله التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.

وأظهرت صورة من جدول أعمال الجلسة، تضمنت بندين يتيمين، أولهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس، ولم تعرف بعد خلفيات وكواليس تلك الاستقالة، على الرغم من أن الحلبوسي الذي يعتبر من أبرز حلفاء الزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خالف قبل أسابيع دعوته إلى استقالة بقية النواب، بغية حل البرلمان، مشدداً على أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية.