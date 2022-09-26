في جريمة بشعة، قتل مسلح روسي، اليوم (الإثنين)، 13 شخصا على الأقل عندما هاجم إحدى المدارس في مدينة إيجيفسك وسط البلاد، وأطلق النار عشوائياً.

وأفادت لجنة التحقيق في روسيا بأن المعلومات الأولية تفيد بمقتل 13 شخصاً في هذه الجريمة، بينهم 6 بالغين وسبعة قصر، فيما أصيب 14 طفلاً وسبعة بالغين بجروح.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان على حسابها في تليغرام في وقت سابق، مقتل 9 أشخاص، بينهم 5 أطفال، وإصابة 20 آخرين، ثم أكدت أن المسلح قتل نفسه.

في حين أفاد ألكسندر بريشالوف حاكم منطقة أودمورتيا، وعاصمتها إيجيفسك، أن رجلا مجهولا دخل المدرسة وقتل أحد عناصر الأمن الموجودين فيها. وأكد سقوط عدد من القتلى والجرحى بين الطلاب، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يذكر أنه من النادر أن تشهد روسيا مثل تلك الحوادث، لكن هجوم اليوم أتى بعد ساعات من اقتحام مسلح آخر لمركز تعبئة عسكرية في سيبيريا أيضاً، ما أدى إلى إصابة ضابط بجراح خطيرة وحرجه، إلا أن الهجوم على المركز العسكري يحمل دلالات سياسية، واعتراضا على قرار الرئيس فلاديمير بوتين إعلان التعبئة على عكس حادثة المدرسة.