في إقرار منها بخرق الهدنة، اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية بمقتل 6 من قياداتها في معارك ضد قوات الجيش اليمني. وأفادت وسائل إعلام تابعة للمليشيا المدعومة من طهران، (الأحد) بأن الحوثي أجرى في صنعاء، بحضور عدد من قيادات الصف الأول للجماعة الإرهابية، مراسم تشييع قيادات المليشيا، وبينهم ضابط برتبة عقيد وهو القيادي الميداني قحطان القحم.وذكرت أن القتلى هم؛ محسن الجنيدي (مقدم)، فهد الجنيدي (رائد)، مختار المسعودي (نقيب)، عبدالغفور ريشان (ملازم ثاني)، هادي السوادي (ملازم أول)، إلى جانب قيادي يدعى مراد المناري (مساعد أول).ولفت إعلام المليشيا إلى أن قياداتها قُتلت خلال عمليات على الجبهات، في تأكيد على خرقها الهدنة الأممية ورفضها وقف العمليات العسكرية.وعلى خطى «حزب الله»، تتكتم مليشيا الحوثي على خسائرها البشرية، وحجم نزيفها في جبهات القتال.