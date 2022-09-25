بالتزامن مع احتفالات الشعبين السعودي واليمني بالأعياد الوطنية لبلديهما، كرمت محافظة مأرب اليوم (الأحد) المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) بدرع «حُماة الإنسانية» و«درع الإنسانية» تقديراً لجهود المملكة الإنسانية ودورها في إنقاذ الشعب اليمني من الإرهاب الحوثي.

وفي الفعالية التي أقامها أكاديميون وناشطون في جامعة إقليم سبأ في مأرب بمناسبة العيد الستين لقيام الجمهورية اليمنية واليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة سلم وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري الدرعين لمدير مشروع «مسام» أسامة القصيبي، مشيدين بالنجاحات التي حققها المشروع في إنقاذ حياة اليمنيين من الموت المدفون تحت الأرض (الألغام). وأعرب وكيل محافظة مأرب عبد الله الباكري عن شكره للمملكة قيادة وشعباً على مواقفها الإنسانية والأخوية تجاه الشعب اليمني، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، سطرت مواقف بطولية وإنسانية عظيمة لإنقاذ الروح البشرية من الهلاك على أيدي عصابات الحوثي الإيرانية.

وأوضح الباكري أن مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كان له دور محوري وكبير في حماية وإنقاذ ملايين اليمنيين من الموت، موضحاً أن الشعب اليمني لن ينسى تضحيات أبطال المملكة الذين رووا بدمائهم الطاهرة الأرض اليمنية واختلطت أشلاؤهم بأشلاء إخوانهم في اليمن.