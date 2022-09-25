فيما اخترقت مجموعة الهاكرز «أنونيموس» موقع البرلمان الإيراني، دعا رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين ايجئي إلى التعامل بقوة مع المظاهرات الشعبية في البلاد، وشدد في تصريحات لوكالة «إيسنا» الإيرانية اليوم (الأحد) على ضرورة التعامل بحزم ودون تهدئة مع العناصر الرئيسية للاضطرابات، مشدداً على ضرورة مراعاة جميع الأدلة التي قدمتها الشرطة، وأقارب المتهمين أو الموقوفين.

ووثق ناشطون بالمقاطع المصورة ضرب الشرطة والأمن محتجات وسط الشارع، مؤكدين أن مثل تلك الانتهاكات هي التي أدت سابقا إلى وفاة معتقلات ومن ضمنهن الشابة مهسا أميني، فيما اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن بإطلاق النار بصورة متعمدة على متظاهرين، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد للقمع. وأبدت المنظمة مخاوف حيال قطع الإنترنت المفروض عمداً في البلاد مع حجب واتساب وإنستغرام وغيرهما من تطبيقات التراسل.

وكان ناشطون أكدوا أن قراصنة اخترقوا موقع وزارة النفط الإيرانية، ونشروا أرقام الهواتف المحمولة لعدد من النواب، داعين المواطنين إلى الاتصال بهم.

وكتب الناشطون: «ابعثوا لهم برسائل واسألوهم لماذا يدافعون عن الديكتاتور». يأتي ذلك بعد خمسة أيام من إعلان ناشطين إيرانيين بدء عملياتهم ضد النظام الإيراني تماشياً مع احتجاجات.

وكانت باكورة عملهم الثلاثاء، إذ تعطل موقع الحكومة الإيرانية وموقع المتحدث باسم الحكومة والمصرف المركزي ووزارة الثقافة، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام الرسمية، قبل أن تستعيد نشاطها لاحقاً.