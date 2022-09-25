دعت منشورات وزعت في العاصمة العراقية بغداد اليوم (الأحد)، إلى مظاهرات حاشدة في الأول من أكتوبر القادم إحياء لذكرى احتجاجات 2019.

وطالبت المنشورات المذيلة بعنوان: «للشعب كلمة داخل المنطقة الخضراء»، في إشارة إلى المنطقة الرئاسية وسط العاصمة بغداد، العراقيين الأحرار الشرفاء بالنزول يوم السبت الموافق الأول من أكتوبر عند ساحة النسور غربي بغداد.وتتحرك منذ عدة أيام قوى احتجاجية للتحضير إلى مظاهرات حاشدة في بغداد، إحياء للذكرى الرابعة لما تعرف بـ«انتفاضة أكتوبر» التي انطلقت في خريف 2019، وعمت معظم محافظات الجنوب والوسط.وفي وقت سابق، كشف الأمين العام لحركة «نازل آخذ حقي» مشرق الفريجي عن تحضيرات لإعادة إحياء مظاهرات تشرين، والاستمرار برفع المطالب الجماهيرية من بينها محاسبة قتلة المتظاهرين وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.وتأتي الاحتجاجات المرتقبة بعد حركة احتجاج قادها أتباع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر عند المنطقة الرئاسية بعد اقتحامها وإعلان الاعتصام داخل مجلس النواب انتهت بعد نحو شهر باشتباكات مسلحة مع فصائل تابعة لمليشيا موالية للنظام الإيراني، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المحتجين.يذكر أن مظاهرات أكتوبر انطلقت شرارتها عند مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، احتجاجا على الفساد ونفوذ المليشيات واختطاف الدولة، وانتشرت أصداء في بقية مناطق العراق، وقتل خلال تلك الاحتجاجات نحو 600 شخص وأصيب الآلاف.ودفعت الانتفاضة حكومة عادل عبدالمهدي إلى تقديم استقالتها والذهاب نحو انتخابات مبكرة وفق قانون جديد كان البرلمان أقره قبل أن يعلن حل نفسه.