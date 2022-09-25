تخطت انتفاضة الغضب الإيرانية على وفاة الشابة مهسا أميني حدود البلاد، وبعد أن طالت كردستان العراق، وصلت إلى العاصمة اليونانية. وعقب احتجاجات غاضبة أمام سفارة إيران في أثينا، تعرضت السفارة للرشق بزجاجة مولوتوف، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد)، دون أن تتسبب بأضرار.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن الشرطة قولها: إنه في حوالي الساعة 1:00 صباحاً (10:00 بتوقيت غرينتش)، ألقى شخصان على دراجة نارية مغطيين وجهيهما زجاجة مولوتوف انفجرت على حائط السفارة.

وتجمع نحو 200 شخص بعد ظهر أمس (السبت) في ميدان سينتاجما وسط أثينا احتجاجاً على تصدي إيران بقوة للمظاهرات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق. وقصّت نساء إيرانيات شعرهن تضامناً مع مهسا أميني، ورفعن لافتات تحمل شعار «قولوا اسمها!».