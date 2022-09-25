فيما تؤكد منظمات يمنية ارتكاب مليشيا الحوثي جرائم فضيعة بحق المدنيين في تعز والحديدة، اتهم المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج، مليشيا الحوثي بقتل المدنيين في مدينة تعز واختلاق أعمال تعرقل الهدنة، مؤكداً في تصريحات صحافية أن مليشيا الحوثي لم تنفذ بند فتح الطرق بموجب الهدنة الأممية وعمدت لإشعال الصراع.

وقال المبعوث الأمريكي: «لقد رأينا الحوثيين يخلقون مشكلات لتنفيذ الهدنة، وبدلًا من فتح الطرق، أشعلوا الصراع وقتلوا المدنيين في تعز»، مضيفاً: «الأمم المتحدة أدانت هذه الهجمات».بدورها، أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان اليوم (الأحد) مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين في انفجار 3 ألغام أرضية حوثية بمحافظة الحديدة خلال الساعات الماضية، موضحة أن نصف الضحايا أطفال من مديريتي حيس وبيت الفقيه جنوب الحديدة.ووصفت المنظمة ما ترتكبه المليشيا الحوثية بـ«الانتهاكات المروعة»، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك لإنقاذ أطفال اليمن من الألغام الحوثية التي تزرعها بشكل مستمر في مختلف الطرق، ودائماً ما يكون ضحيتها الأطفال والنساء أثناء خروجهم لرعي مواشيهم أو للزراعة.وقالت المنظمة: على الأمم المتحدة الضغط على مليشيا الحوثي لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المحافظة وبقية المحافظات، أو مطالبة المدنيين بعدم العودة إلى منازلهم مؤقتا؛ لما تمثله من خطورة على أرواحهم في ظل استمرار تصنيف أحيائهم السكنية مناطق موبوءة بالألغام.من جهة أخرى، استولت مليشيا الحوثي بمحافظة إب على مستشفى خاص، وعينت قياديا حوثيا مديرا له، وذلك في إطار جرائم النهب والسطو المسلح الذي تقوم به على ممتلكات المدنيين في صنعاء.