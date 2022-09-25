كشف رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان عدم معارضته زيارة إسرائيل إذا تلقى دعوة من هناك. ونقلت وسائل إعلام دولية عن البرهان على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قوله: «إن أساس العلاقة هو المصالحة، لذا إذا وجهت إلي الدعوة للذهاب إلى هناك، سأذهب».

وكان البرهان التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا في شهر فبراير عام 2020، ما فتح الطريق للسودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل..

ولدى سؤاله عما إذا كان يفكر في الترشح للانتخابات القادمة، أكد البرهان أنه لا رغبة لديه في خوض انتخابات الرئاسة ولا يريد الاستمرار في هذا العمل.

ورفض البرهان الإعلان عن جدول زمني بشأن موعد إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، على الرغم من تصريحاته السابقة بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في يوليو 2023، لافتا إلى أن الجمود الحالي يقع على عاتق الأحزاب السياسية التي تحتاج إلى الاتفاق على موعد للتصويت. وأصر على أن الجيش ليس له دور في تلك المناقشة.

وقال البرهان: نحن نتحدث عن المشاركة السياسية وتوسيع تلك المشاركة، وسواء ترشح رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أو غيره، فلن ينجح هذا الشخص بدون قاعدة واسعة لحكم السودان. واعتبر أن السلطة الوحيدة للحكم تأتي عبر الانتخابات، دون أن يفرض أحد إرادته على الآخر.