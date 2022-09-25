وسط نجاحات حققتها قوات الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية ما أدى إلى إفشال عدد من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى المليشيا الحوثية والقبض على خلايا التهريب، أعلنت وزارة الدفاع السودانية، اليوم (الأحد)، ضبط قارب حوثي على متنه أسلحة ومتفجرات كانت في طريقها إلى اليمن.

وقالت وزارة الدفاع السودانية في بيان: «تمكنت عناصر من القوات البحرية أمس (السبت)، من ضبط قارب يستقله 4 مواطنين يمنيين داخل المياه الإقليمية بالقرب من جزر السبعات، وعلى متنه 90 بندقية كلاشينكوف و162 صندوق ذخيرة رشاش قرنوف و182 صندوق ذخيرة أعيرة متنوعة و43 كرتونة أسلاك متفجر فورتكس و45 كرتونة فيوز تفجير».

وأضافت أن القوة التي تكونت منذ عام 2021م وتضم عناصر من القوات البحرية، نجحت في أوقات سابقة في ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة ومتفجرات يتم تهريبها من قبل عناصر يمنية وسودانية خارجة عن القانون.

وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي، كشفت عن 7 خلايا تجسس وشبكات تهريب حوثية قبض على عناصرها واعترفوا بتهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني.

ووفقاً لمصدر عسكري يمني تحدث لـ«عكاظ»، فإن خفر السواحل اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية يواصل مراقبة السواحل اليمنية وتتبع خطوط التهريب والقبض على المهربين.

وذكرت المصادر أن تشديد قوات خفر السواحل وتحالف دعم الشرعية من إجراءاتهم دفع المليشيا للذهاب نحو السواحل السودانية للبحث عن طرق جديدة ومناطق تمركز اعتقادا منهم بإيجاد نقطة تفريغ ونقل جديدة، مشيداً بجهود الجيش السوداني ونجاحاته العسكرية الداعمة لليمن.