تمدد غضب المحتجين على مقتل الشابة الكردية مهسا أميني إلى كردستان العراق، وتظاهر إيرانيون أمام مبنى الأمم المتحدة في أربيل عاصمة الإقليم. ونظم العشرات من الناشطين الإيرانيين في العراق، اليوم (السبت)، وقفة احتجاجية تنديداً بمقتل الإيرانية مهسا أميني على يد سلطات طهران.وأظهرت صور ومقاطع فيديو محتجين من الرجال والنساء أمام مبنى المنظمة الدولية في أربيل حاملين لافتات عليها صور القتيلة أميني. وندد المشاركون خلال الوقفة، بسياسات النظام الإيراني وكتم الحريات واعتماد الاضطهاد والقتل والترويع ضد أبناء الشعب ممن يخالفون توجهات طهران التي وصفوها بالمتطرفة.وطالب المحتجون الجهات الأممية والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف النظام الإيراني عن ممارسة الإجراءات التعسفية وتكميم الأفواه وفرض الدين بالقوة على أبناء المجتمع. وردد المحتجون شعارات من قبيل «الموت لخامنئي» و«الحرية للمرأة»، على وقع صيحات غضب واستهجان كبيرين مما يحدث في بلادهم.واندلعت في 16 سبتمبر الجاري احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني بعد 3 أيام على توقيفها لدى «شرطة الأخلاق» المعنيّة بمراقبة قواعد لباس النساء، الأمر الذي فجر براكين الغضب الشعبي في الشارع الإيراني، خصوصا العاصمة طهران.