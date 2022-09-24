فيما أعلن الجيش اللبناني توقيف المسؤول عن تهريب المهاجرين، ارتفع عدد الغرقى من طالبي اللجوء قبالة سواحل طرطوس السورية إلى 89. ونقل التلفزيون السوري عن وزارة النقل أن السلطات أنقذت 20 شخصا كانوا على متن القارب، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث عن ناجين محتملين.وأفاد مصدر في محافظة طرطوس لوكالة الأنباء الألمانية اليوم (السبت) بأن فرق الإنقاذ التابعة للجيش السوري والقوات الروسية ومديرية الموانئ وأهالي جزيرة أرواد وعددا من الصيادين يحاولون البحث عن جثث في عمق البحر.وتتمركز قوات روسية في الساحل السوري في القاعدة العسكرية في حميميم بمحافظة اللاذقية منذ تدخل موسكو عسكريا لدعم نظام بشار الأسد عام 2015.وكان المركب الغارق (الخميس) انطلق قبل أيام من سواحل شمالي لبنان وعلى متنه نحو 150 شخصا طالبي لجوء من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية، وكانت وجهتهم إحدى الدول الأوروبية، ما يعني أن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين.من جانبه، أعلن الجيش اللبناني توقيف المسؤول عن تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر القارب الذي غرق قبالة السواحل السورية. وأكد في بيان أن الموقوف -الذي لم يسمه- اعترف بمسؤوليته عن عملية التهريب، وبإدارة شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين.ووصلت إلى معبر العريضة الحدودي في شمال لبنان جثامين 9 من ضحايا غرق المركب، ونقلت سيارات إسعاف سورية الجثامين من مدينة طرطوس وسُلمت إلى السلطات اللبنانية عند المعبر الحدودي. وقال وزير النقل اللبناني علي حمية إن الضحايا الذين يبحثون عن سبل العيش غير مذنبين، وإن نشاط الهجرة غير الشرعية في لبنان أصبح منظما وبشكل يومي.