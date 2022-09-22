أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بنجاح المبادرة الإنسانية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد العسومي أن نجاح المبادرة السعودية ليس مستغرباً على السياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية ودورها القيادي والمحوري والتواجد والتفاعل بقوة في حل النزاعات الإقليمية والدولية ودعم جهود السلام والاستقرار في كل بقاع العالم، معرباً عن تقدير البرلمان العربي لتلك الخطوة التي ساهمت في الإفراج عن الأسرى بالتعاون مع حكومتي روسيا وأوكرانيا، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

وأعرب البرلمان العربي عن تقديره الكبير لجهود الدبلوماسية السعودية المخلصة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لإرساء وتعزيز الأمن والسلام الدولي، وهو ما يعكس مكانة السعودية الرائدة على المستوى العربي والدولي.