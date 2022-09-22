قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، اليوم (الخميس)، إن أي أسلحة في ترسانة موسكو، بما في ذلك الأسلحة النووية الإستراتيجية، يمكن أن تُستخدم للدفاع عن الأراضي التي تنضم لروسيا من أوكرانيا.

وذكر ميدفيديف، الذي يشغل حاليا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الاستفتاءات التي تنظمها السلطات التي عينتها روسيا وتلك الانفصالية من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، ستُجرى وأنه «لا عودة إلى الوراء».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تسفر الاستفتاءات، التي من المقرر إجراؤها اعتباراً من غد (الجمعة) في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا بأقاليم دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا وجزء من إقليم ميكولايف في أوكرانيا، عن نتائج تؤيد بأغلبية ساحقة الانضمام إلى روسيا.