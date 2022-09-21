طالب رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي اليوم (الأربعاء) رئيس مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بضرورة حماية الحريات الصحافية وحياة الصحفيين في اليمن وفي العالم وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

واكد الأسيدي في كلمة له أمام الدورة الـ ٥١ لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف اليوم استمرار ترهيب الصحفيين اليمنيين واحتجازهم التعسفي ومضايقتهم وتهديد حياتهم وعائلاتهم من قبل المليشيا الإرهابية الحوثية منذ عام 2015م، موضحاً أن نقابة الصحفيين اليمنيين رصدت تعرض عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين لعمليات الاغتيال والاعتداء بالضرب والاعتقال القسري من قبل مليشيا الحوثي، أثناء أداء واجباتهم الإعلامية.

وكشف رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصفحيين اليمنيين عن تعرض نحو 51 صحفياً مصوراً للقتل، مستعرضاً أبشع الجرائم الإرهابية الحوثية في المناطق المحررة.

وقال الأسيدي إن أبشع ما حدث للصحفيين اليمنيين اغتيال الصحفي نبيل القعيطي بعبوة ناسفة وضعت داخل سيارته في 2 يونيو 2020 في مدينة عدن وقتل الصحفية رشا الحرازي مع جنينها بتفجير عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة زوجها الصحفي محمود العتمي الذي أصيب في الهجوم، بالاضافة إلى اغتيال الصحفي صابر الحيدري مراسل التلفزيون الياباني بعبوة ناسفة وضعت في سيارته في يونيو عام 2022م.