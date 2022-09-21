ارتفع قتلى الاحتجاجات على مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني خلال احتجازها لدى الشرطة، في إيران إلى 5 أشخاص، ووفقاً للمدعي العام لمحافظة كرمانشاه غربي إيران فإن محتجَين اثنين آخريَن قتلا خلال مسيرات احتجاج.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن شهرام كرامي اليوم (الأربعاء) قوله: «لسوء الحظ قتل شخصان خلال أعمال الشغب (الثلاثاء)، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى الرسمية حتى الآن إلى خمسة بعد عدة أيام من الاضطرابات.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) بعدما دخلت في غيبوبة في أعقاب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في طهران الأسبوع الماضي، مما أثار احتجاجات في طهران وإقليم كردستان الذي تنحدر منه ومناطق أخرى.

وأكدت السلطات الإيرانية سقوط قتلى خلال ما وصفته باضطرابات شعبية بسبب وفاة أميني، ولكنها استبعدت أي مسؤولية لقوات الأمن عن ذلك بقولها إن قتل المحتجين كان «مريبا».

وقالت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية إن المظاهرات في طهران استمرت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء وإن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، فيما أظهرت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي مظاهرات في العديد من المدن لنساء يلوحن بأغطية رؤوسهن ومتظاهرين يواجهون قوات الأمن.

وأصيب أربعة ضباط شرطة إيرانيين، وقُتل معاون شرطة في مدينة شيراز، التي شهدت أمس احتجاجات عنيفة، ووفقاً لوكالة «إيرنا» الرسمية فإن ضباط الشرطة الأربعة أصيبوا وتوفي مساعد شرطة متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مدينة شيراز الجنوبية في أعقاب احتجاجات عنيفة.