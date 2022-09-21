أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم (الأربعاء) أن بلاده «تأخذ على محمل الجد تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في نزاع بلاده مع أوكرانيا».

وقال في مقابلة مع شبكة إي بي سي: «عليه أن يتوقع عواقب وخيمة إذا لجأ إلى ذلك»، في إشارة إلى لجوء الرئيس الروسي إلى السلاح النووي، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب الوضع الروسي الإستراتيجي بأفضل ما تستطيع حتى تتمكن من تغيير موقفها إذا لزم الأمر، لكنه أردف أن لا شيء في الوقت الحاضر يشي بضرورة التغيير.

بدوره، شجب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خطاب الرئيس الروسي الذي أكد فيه أنه مستعد لاستخدام «كل الوسائل» في ترسانته ضد الغرب. وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، «هذا خطاب نووي خطير ومتهور».

لكنه أشار إلى أن تلك التهديدات ليست بالجديدة، معتبراً أن «بوتين فعل ذلك مرات عدة من قبل». وختم مؤكدا أن الناتو «سيحافظ على هدوئه وسيواصل دعم أوكرانيا».

وكان بوتين أعلن في وقت سابق التعبئة الجزئية للجيش الروسي، من أجل رفد جبهات قتال قواته في أوكرانيا، مشددا على أنه لا يمزح بشأن سعيه لاستعمال كل الوسائل بما فيها أسلحة الدمار الشامل للدفاع عن بلاده وصيانة أمنها وأراضيها، بمواجهة ما وصفه بالابتزاز النووي الغربي.