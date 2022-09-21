أكد وزير الإعلام اللبناني السابق النائب ملحم الرياشي أنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يخطط لمملكة شابّة ناهضة ديناميكيّة، وذات حركة حضارية واسعة تُذكِّر بالعصور العربية العظيمة التي ازدهرت فيها العلوم والآداب.وحول لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، قال الرياشي لـ«عكاظ»: إن اللقاء يعكس تمسّك المملكة بأهميّة لبنان ونهضته وحرصها على مساعدته، وقد أكّدت اهتمامها بتوفير شبكة أمان من أجل الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته، وتمّ التأكيد أنّ العمق العربي هو الإطار الطبيعي لحلّ الأزمة القائمة والمتفاقمة في لبنان، مضيفاً: إنّ الموقف السعودي كان حاسماً في رفضه التعاطي مع أيّ قيادة سياسية لبنانية منخرطة في فسادٍ سياسي أو ماليّ، لكنّ الأهمّ هو التشدّد في ضرورة تطبيق الطائف والالتزام به بعيداً عن الانتقاء والتجزئة، والتأكيد على مضمون البيان السعودي-الفرنسي المتضمّن الالتزام بقرارات مجلس الأمن وقرارات الشرعية العربية ذات الصلة.