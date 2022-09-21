وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة إلى مواطنيه، تطرق فيها إلى مستقبل العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية، واعتبر بوتين أن الحل السلمي بين بلاده وأوكرانيا لا يعجب الغرب، الذي تجاوز بسياسته العنيفة كل الحدود.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده تتعرض لتهديدات بالسلاح النووي، لكنه أوضح في المقابل أن لدى موسكو أيضاً أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية، قائلاً: «أقول للغرب لدينا كثير من الأسلحة للرد». وأكد أن بلاده ستستخدم كل الوسائل الموجودة والإمكانات المتاحة للحفاظ على أراضيها وسيادتها، حسب موقع (العربية).

كذلك، أوضح أن هدفه تحرير منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، مضيفاً أن معظم الناس هناك لا يريدون الخضوع مجدداً إلى ما سماه «عبودية كييف، أو حكم النازيين الجدد».

يأتي قرار التعبئة الجزئية هذا وسط تراجع للقوات الروسية خلال الأيام الماضية في شمال شرقي أوكرانيا لاسيما في إقليم خاركيف، إثر هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية قبل نحو أسبوعين لاستعادة بلدان ظلت أشهراً طويلة تحت السيطرة الروسية، إذ حققت تقدماً ملحوظاً.