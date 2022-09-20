بعد نحو 16 عاماً بين حزب الله وإسرائيل، قضت المحكمة الفيدرالية في بروكلين بولاية نيويورك، بأن تدفع «المليشيا اللبنانية» المدعومة من طهران نحو 111 مليون دولار تعويضات لمجموعة من الأمريكيين الذين رفعوا سابقاً دعوى قضائية، بعد أن أصيبوا بصواريخها عام 2006.

وأفادت وسائل إعلام دولية، اليوم (الثلاثاء)، أن أوراق الدعوى التي جاءت تحت قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي تبين أن حزب الله تسبب في إصابة المدعين بإصابات جسدية ونفسية وألحق أضرارا بممتلكاتهم.وقال قاضي المحكمة الفيدرالية ستيفن تيسيوني في الحكم الصادر (الجمعة): إن المدعين نجحوا في إثبات انتهاك حزب الله لقانون مكافحة الإرهاب.ورغم صعوبة إنفاذ مثل هذه الدعاوى المدنية ضد المليشيات المسلحة، إلا أن محامية أحد المدعين، قالت إن الحكم انتصار قانوني مهم ضد الحزب الممول إيرانيا.وخاضت إسرائيل وحزب الله عام 2006 حربا استمرت شهراً كاملاً، دمرت العديد من المرافق الحيوية والجسور في لبنان، واستهدفت بقوة وكثافة معاقل للحزب في ضاحية بيروت الجنوبي.