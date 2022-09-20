تجددت المظاهرات في معظم الجامعات الإيرانية احتجاجاً على مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، خصوصا في العاصمة طهران. واندلعت مواجهات بين طلبة جامعة العلوم والصناعة وعناصر «الباسيج» في طهران، بحسب ما أعلن ناشطون إيرانيون اليوم (الثلاثاء). وانطلقت المظاهرات في الجامعة الطبية بمدينة تبريز عاصمة أذربيجان الشرقية وجامعة يزد وسط البلاد. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظاهر العشرات وسط تعالي الهتافات تنديداً بمقتل الفتاة العشرينية.

وكانت المظاهرات عمت جامعات «طهران»، و«بهشتي»، و«تربيت مدرس»، و«طباطبائي»، و«أمير كبير»، في العاصمة طهران، أمس (الاثنين)، للتنديد بمقتل أميني.

فيما تجمع طلاب جامعة أمير كبير في طهران أمس، وحاول عدد من قوات الباسيج إنهاء التجمع بمهاجمة الطلاب، لكنهم فشلوا، وفق ما أورد موقع قناة «إيران انترناشونال».

واعتقلت الشرطة عدة أشخاص وفرقت الحشود بالهراوات والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص. تلا ذلك مظاهرات ليلية في مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان في شمال غرب إيران، حيث تتحدّر الفتاة. وأظهرت مقاطع فيديو من مدينة رَشْت عاصمة محافظة جيلان، خلال الساعات الماضية، عمليات كر وفر بين المتظاهرين ورجال الأمن، من بينهم قوات الباسيج.