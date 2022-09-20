أحكمت القوات الأمنية في أبين، اليوم (الثلاثاء)، سيطرتها الكاملة على وادي عومران والجبال المحاذية له واستولت على أكبر معسكر لـ«القاعدة» في المحافظة. ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن هناك عددا من جثث عناصر التنظيم الإرهابي تنتشر في الوادي، فيما فر البقية نحو الجبال خارج المنطقة.

وأفادت المصادر بأن عملية «سهام الشرق» سيطرت بشكل كامل على معسكر وادي عومران بمديرية مودية واستولت على أسلحة وألغام، مؤكدة أن التنظيم فخخ جميع الوديان والجبال وحاول وضع كمائن للقوات الأمنية لكنها أفشلت ذلك وسيطرت على الوادي والجبال والوديان المحيطة به.

بدورها، أفادت مصادر قبلية أنها شاهدت عناصر التنظيم الإرهابي يفرون نحو معسكر الحنكة الذي كان مهجوراً طوال الفترة الماضية ويبعد 10 كيلومترات عن منطقة عومران بمديرية مودية التابعة لمحافظة أبين.

من جهة أخرى، كشف حقوقيون يمنيون تصفية المليشيا الحوثية أحمد البخيتي أحد زعماء قبائل مخلاف سبلة بني بخيت بمديرية الحدأ بمحافظة ذمار بعد 3 أسابيع من خطفه و13 زعيماً قبلياً، مؤكدة أن المعلومات تشير إلى أن البخيتي توفي تحت التعذيب في سجون الانقلاب.

وكانت الرابطة الإنسانية للحقوق فضحت أمس (الإثنين)، خطف الحوثي لـ1700 امرأة يمنية خلال السنوات الـ7 الماضية، مؤكدة أن النساء يتعرضن للتعذيب في سجون الحوثي.

وفي سياق آخر، أكد الجيش اليمني في محور تعز مقتل جندي اليوم في قصف حوثي بطائرة مسيرة على الجبهة الغربية لمدينة تعز. ووفقاً للمركز الإعلامي للمحور، فإن المليشيا نفذت 8 خروقات بينها محاولة تسلل فاشلة على مواقع الجيش في جبهة الأحطوب بمديرية جبل حبشي غرب المحافظة.